Hakan Fidan'dan İsveç'e: 'Bu tarz eylemlere göz yummak, suça ortak olmaktır'

İsveç'in başkaneti Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verilmesine Türkiye'den tepki geldi.

FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Stockholm’de yapılan eyleme yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Fidan, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.”