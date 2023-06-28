Hakan Fidan'dan İsveç'e: 'Bu tarz eylemlere göz yummak, suça ortak olmaktır'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez” açıklamasında bulundu.
İsveç'in başkaneti Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verilmesine Türkiye'den tepki geldi.
FİDAN'DAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Stockholm’de yapılan eyleme yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi.
Fidan, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır.”