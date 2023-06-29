Kavga sonrası korku yaratan anlar: İstanbul sokaklarında 'samuray kılıcı' ile dolaştı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çıkan kavga sonrası bir şahıs elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülenirken tarafların şikayetçi olmaması dikkat çekti. Öte yandan sosyal medyada şahısların yabancı uyruklu olduğu iddia edildi.

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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.

Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.
Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.

 
 
 

Kaynak: İHA

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