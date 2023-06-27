Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ'ın tutuklanması utanç verici, serbest bırakılmalı

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ'ın tutuklanması utanç verici, serbest bırakılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır."

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