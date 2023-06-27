İBB’nin Feshane’deki sergisi muhafazakarların hedefinde: Geçici süreliğine ziyarete kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 23 Haziran’daki açılışını yaptığı ‘Art İstanbul Feshane’deki ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergi, bir grup tarafından ‘LGBTİ+ propagandası’ yapıldığı iddiasıyla hedef gösterildi.

İBB’nin Feshane’deki sergisi muhafazakarların hedefinde: Geçici süreliğine ziyarete kapatıldı

Beş yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 23 Haziran’da kapılarını açan Feshane’de, 19 küratör ve 300 sanatçının 400’den fazla eserinin yer aldığı ‘Ortadan Başlamak’ isimli sergiye, bir grup tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

Açıldığı gün sosyal medyada hedefe konulan sergide, çıplaklık içeren ve polis düşmanlığı yapan fotoğrafların yer aldığı, LGBTİ+ propagandası yapıldığı ve sosyalizmi öven filmler gösterildiğini öne süren bir grup Feshane önünde toplanarak eylem yaptı.

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı ve Fikirde Birlik Ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Buradaki sergi, bize Müslüman Türk milletine hakarettir. İvedilikle bu serginin kaldırılması lazım. Ekrem’i uyarıyoruz, ya bu sergiyi kaldırır ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz” diyerek tehditler savurdu. 

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İBB’nin ‘toplumun hassasiyetlerini anlamasını’ beklediklerini söyledi:

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