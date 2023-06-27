CHP’li Seçer: Kafalar aynı kalıyorsa değişim olmaz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı’nın bayramlaşma töreninde, parti içindeki değişim ve kurultay çalışmalarını değerlendirdi.

Gazete Duvar'dan Abidin Yağmur'un haberine göre, Seçim kazanmanın yolunun çalışmaktan geçtiğine değinen Seçer, “Değişim kafaları değiştirmeden olmaz. İnsanlar değişir kafalar aynı kalırsa değişim olmaz” diye konuştu.

‘SEÇİM SONRASI PARTİDE FIRTINA KOPTU’

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından partide fırtına koptuğunu vurgulayan Seçer, "Arkadaşlar bu parti sahipsiz değil. Bu biz partiyi güvenli bir limana alırız. Bu işler kavga ederek, bağırarak olmaz. Elbette değişim olacak. Elbette hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Ama kaş yaparken göz çıkarmayacağız. Bu partinin dirliği, birliği önemli. Akıl çerçevesinde, bir süreç çerçevesinde hangi noktadan bir değişim gerekiyorsa bir süreç başlatıp bu değişimleri gerçekleştiririz. Söylem mi değişecek, tüzük mü değişecek, program mı değişecek, genel başkan mı değişecek, belediye başkanı mı değişecek? Hepsi değişir" dedi.

‘KAPTANI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Hayal kırıklığı yaratan bir seçim sonucu alındığını kaydeden Seçer, "Bununla yüzleşmeliyiz. Yüzleşirken de bağırmadan, çağırmadan, ‘her şeyi en iyisini ben bilirim’ demeden bu süreci değerlendirip değişimi dönüşümü başlatırsınız. Bir daha aynı hatayı yapmazsınız. Genel merkezimizde seçim sonuçlarından dolayı bir moral bozukluğu var. Sayın Genel Başkanımız geminin kaptanıdır. Ben partimi bu fırtınadan sonra güvenli bir limana çıkaracağım dedi. Katılıyorum. Hep beraber çıkaracağız. Kaptanı yalnız bırakamayız. Hepimiz eleştirimizi, özeleştirimizi yapacağız. Sayın Genel Başkanımız da yapacak. Birileri ‘ben bu geminin kaptanlığını daha iyi yaparım’ diyebilir. Bunu derken partimizin dirliğine, birliğine, hele hele yerel seçimler öncesinde zarar vermeden bu söylemlerini yapmasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin CHP'de safların dağılması için dezenformasyon yapacağına dikkat çeken Seçer, şöyle devam etti: "Rakibimiz deneyimli. Safları sıklaştırmamıza müsaade etmeyecek. Hatta dağıtacak. 5 ay içinde adaylar belirlenir. Herkes bir olmak zorunda. Kongrelerimizi yapacağız. Bunu uygarca yapacağız. CHP’ye yakışır şekilde yapmamız lazım. Dilimize dikkat etmemiz lazım. Zehirlememiz lazım. 11 büyükşehir belediyesini asla kaybetmeyeceğiz. Hatta ilaveler yapacağız.”