Elazığ'da deprem!

Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Elazığ'da deprem!

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.99 kilometre olarak duyuruldu.

KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.0 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise; Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, derinliğini 5.0 kilometre olarak açıkladı.

Öte yandan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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