Elazığ'da deprem!
Son dakika haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 4.99 kilometre olarak duyuruldu.
KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.0 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise; Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken, derinliğini 5.0 kilometre olarak açıkladı.
Öte yandan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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