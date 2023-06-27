Güvenlik güçleri kırmızı alarmda: Bodrum’a 4 günde 100 binden fazla araç girdi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 4 günde gözde turizm beldesi Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 100 bini geçti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılarak kırmızı alarma geçirildi. İlçede havadan helikopter ve dronlar, karadan ise narkotik ve bomba uzmanı köpeklerle uygulamalar yapılıyor.

İLÇEYE GİREN TÜM ARAÇLAR ARANIYOR

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum’a akın etti. 4 günde ilçeye giren araç sayısı 100 bini geçti. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı. Karada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı. Güvenlik güçleri narkotik köpekleriyle de otobüs ve şüpheli gördükleri araçlarda aramalar yapmaya başladı. Jandarma ekipleri dron ile güvenlik önlemini üst düzeye çıkardı. İlçeye giriş çıkışların 24 saat boyunca denetleneceği, havadan ve karadan kontrollerin sıklaştırılacağı öğrenildi.





ÇOCUKLARA KIRMIZI DÜDÜK DAĞITILDI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Güvercinlik Jandarma kontrol noktasından Bodrum girişinde durdurulan araçlardaki çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı. Trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çocuklara dağıtılan düdüklerle hatalı sürücüler, çocukları tarafından uyarılacak.

Kaynak: İHA