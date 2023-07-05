Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın önceki hafta programında Abdullah Öcalan ile ilgili kullandığı sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası yapma” suçlamasıyla tutuklanmasının üzerinden 8 gün geçti.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Dün Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edildi. Tutuklama kararına esas ve usul yönünden itiraz edilirken, 12 sayfalık itiraz dilekçesinde kararın Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiğine dikkat çekildi.

TELE1'in haberine göre, Merdan Yanardağ’ın hukuka aykırı tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin gerekçe olarak gösterdiği neden ise ‘kaçma şüphesi’ oldu.