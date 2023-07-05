Batı ülkelerinin kestiği yatırımların alternatifi aranıyor... Bloomberg: Erdoğan 25 milyar dolar yatırım çekmek için Körfez turuna çıkıyor 

Hükümet, seçimlerin ardından oluşturduğu yeni ekonomi yönetimiyle, kaynak arayışına girdi.

BATI ÜLKELERİNİN KURUTTUĞU YATIRIMLARI ÇEKMEK İÇİN KÖRFEZİ ZİYARET EDECEK”

Dünyanın en önemli finans haber kurumu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yatırım çekmek için Körfez ülkeleri turuna çıkacağını yazdı. Fırat Kozok imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Batı ülkelerin kuruttuğu yatırımlar ve diğer finansal kaynakları çekmek için Körfez ülkelerini ziyaret edeceği” ifade edildi.

‘ERDOĞAN SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR’A DA GİDECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Erdoğan’ın söz konusu ‘Körfez turu’ kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceğini açıkladığını hatırlatan Bloomberg, her iki ülkeden heyetlerin de “hazırlık olarak daha güçlü ekonomik bağlar üzerinde çalıştığını” kaydetti. İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan Türkiyeli yetkililer ise Erdoğan BAE’nin ardından Suudi Arabistan ve Katar’a gitmeyi planladığını bildirdi.

BAE ziyaretinin Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın haziran ayında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından geldiğini hatırlatan Bloomberg, BAE’den bir heyetin de bu ziyaretin ardından ‘iki ülke arasındaki yatırım işbirliğinin detaylarını görüşmek üzere’ Türkiye’ye geldiğini yazdı.

‘HÜKÜMET 25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM HEDEFİ KOYDU’

Erdoğan’ın politika faizini düşük tutma şeklindeki geleneksel olmayan ekonomi politikasının pek çok Batılı yatırımcıyı Türkiye’den uzaklaştırdığı değerlendirmesine yer verilen haberde, Körfez ülkelerinin ortaya çıkan yatırım açığını kapatacak rakipler olarak ortaya çıktığı, bunun da Erdoğan’ı ilişkileri geliştirmeye çalışmaya ittiği ifade edildi.

Söz konusu ülkelerle yapılan swap anlaşmalarına ve doğrudan mevduatlara dikkat çeken Bloomberg, Türkiye hükümetinin özelleştirme ve satın alma da dahil bir dizi şekilde Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi koyduğu bilgisini verdi. Haberde ayrıca Körfez ülkelerinin ‘daha derin ekonomik reformlar’ konusunda ısrarcı olabileceği öngörüsü paylaşıldı.

BAE'Yİ 15 TEMMUZ'LA SUÇLAMIŞLARDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, AKP çevreleri, BAE'yi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin finansörü olarak gösteriyordu.

Süleyman Soylu "BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ŞAFAK NE DEMİŞTİ?

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sadece 15 gün sonra yandaş Yeni Şafak gazetesi, darbe girişiminden BAE'yi sorumlu tutarak şöyle yazmıştı:

"15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye destek sağlayan uluslararı şebekeler bir bir gün yüzüne çıkıyor. İngiliz gazeteci David Hearst, darbe girişiminde Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü olduğunu iddia etti. İddiaya göre, Filistin'de El-Fetih üyesi Muhammed Dahlan'ın FETÖ'ye finansal destek sağladığı, hain kalkışma başarısız olunca ise, BAE'den kaçarak Mısır'a sığındığı belirtiliyor."

Kaynak: Gerçek Gündem