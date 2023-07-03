15 Temmuz'la suçlamışlardı... Önce kurmayları şimdi de Erdoğan BAE'ye gidiyor

Recep Tayyip Erdoğan, AKP tarafından 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin finansörü olarak tanımlanan Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor.

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15 Temmuz'la suçlamışlardı... Önce kurmayları şimdi de Erdoğan BAE'ye gidiyor

AKP ve iktidara yakın medya tarafından yıllarca 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin finansörü olarak tanımlanan Birleşik Arap Emirlikleri ile 'buzlar' eriyor. 

Erdoğan BAE lideri ile görüştüErdoğan BAE lideri ile görüştüDünya

ÖNCE KURMAYLARI, SONRA ERDOĞAN GİDİYOR 

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmişti.

Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'dan sürpriz BAE ziyaretiMehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'dan sürpriz BAE ziyaretiGüncel

Şimşek ve Yılmaz'ın ziyaretinin ardından BAE'ye kritik bir ziyaretin daha gerçekleştirileceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Şimşek yapılacak ziyarette iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanacağını da ifade etti.

DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜNE GÜNLER KALA

Erdoğan'ın söz konusu ziyaretinde dikkat çeken bir diğer başlık ise zamanlama oldu. 

Ziyaret, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 9. yıldönümüne günler gerçekleşecek. 

SOYLU DARBENİN FAİLİ DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, AKP çevreleri, BAE'yi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin finansörü olarak gösteriyordu. 

Süleyman Soylu "BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ŞAFAK NE DEMİŞTİ? 

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sadece 15 gün sonra yandaş Yeni Şafak gazetesi, darbe girişiminden BAE'yi sorumlu tutarak şöyle yazmıştı: 

"15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye destek sağlayan uluslararı şebekeler bir bir gün yüzüne çıkıyor. İngiliz gazeteci David Hearst, darbe girişiminde Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü olduğunu iddia etti. İddiaya göre, Filistin'de El-Fetih üyesi Muhammed Dahlan'ın FETÖ'ye finansal destek sağladığı, hain kalkışma başarısız olunca ise, BAE'den kaçarak Mısır'a sığındığı belirtiliyor."

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Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri
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