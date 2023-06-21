Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'dan sürpriz BAE ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'ye bir günlük çalışma ziyareti yapacak.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceklerdir" denildi.

Tüm piyasalar Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararına kilitlenmişken Şimşek ve Yılmaz'ın BAE ziyareti merak uyandırdı.