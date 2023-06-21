Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşıyla görüştü: Her konuda hemfikir olmayabiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Londra'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerini kazandıktan sonra kurduğu kabinede Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la ilk kez yüz yüze mevkidaş olarak görüştü.

Ukrayna İyileştirme Konferansı kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

”HER KONUDA AYNI FİKİRDE OLMAYABİLİRİZ”

Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor" dedi.



Fidan, şöyle devam etti:



"Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve ABD Başkanı (Joe) Biden geçen yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasını kurmuştu. Mekanizmanın amacı, çözüm bekleyen konuları ele almak ve işbirliğimizi daha da derinleştirmek için fırsatları araştırmaktır. Bu nedenle, Bakan Blinken'la birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."

'ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİ ZENGİN VE DERİN'

Blinken de Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Fidan'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkesi ve Türkiye'nin en temel konularda birlikte yaptığı çok şeyin olduğunun altını çizen Blinken, şunları söyledi:

"Konuşacak çok şeyimiz var. Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin. Dediğim gibi, (bu ilişki) zamanımızın en önemli meselelerinin birçoğuna ilişkin. Birçok önemli konuyla ilgili. Dolayısıyla, burada Londra'da sizinle biraz zaman geçirme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim."

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konferans marjında Londra'da bulunan Bakan Fidan'ın, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.