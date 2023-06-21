Saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül: İyi ki kamera görüntüleri var

Gazeteci Sinan Aygül, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Aygül, “Aynı korumalar iki yıl önce de bir vatandaşa saldırmışlar ve o zaman da cumhurbaşkanına hakaret etti ondan dolayı kavga ettik diye bugünkü gibi aynı ifadeyi vermişler” dedi.

Gazeteci Sinan Aygül’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘’Aynı korumalar iki yıl önce yine bir vatandaşa saldırmışlar ve verdikleri ifadede, ‘şahıslar cumhurbaşkanına hakaret etti, biz de bundan dolayı kavga ettik’ demişler. Benim durumumda da yine aynı şeyleri söylemişler, ‘tesadüfen karşılaştık, aramızda tartışma başladı, tartışma esnasında cumhurbaşkanına küfür etti ve bize vurdu’ demişler. Tutanaklara ulaştığımda bunun da haberini yapacağım. Olay anını gösteren ikinci kamera görüntüsü olayın öyle olmadığı gösteriyor. Ben yürüyorum ve aramızda bir tartışma filan da yok aniden arkadan gelip saldırıyorlar. Kamera görüntüleri bana saldıranların ifadelerini boşa çıkartıyor. HTS kayıtları da yakında çıkacak, fiziki takipte de bulunmuşlar. Telefondan kimlerle görüştükleri, kimlerle konuştukları ortaya çıkacak.

"İYİ Kİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VAR"

Ben 16 yıldır gazetecilik yapıyorum. 16 yıldır hayatım zaten aksiyonla geçti ama fiziki olarak kimse darp etmeye yönelik eylem gösteremedi çünkü benim çok geniş bir aile yapım var o yüzden çekinirler ve toplum içerisinde de çok sevilen bir kişiyimdir. Bana bugüne kadar hiç kimse bu şekilde yönelmeye cesaret edemedi ki bunların ki de cahil cesareti. Bana yapılan eylem planlı ve organize bir saldırı ayrıca saldırıya en uygun noktada gerçekleştirmişler. İyi ki kamera görüntüleri var eğer olmasaydı derdimi mümkün değil anlatamazdım. Görüntüler olmasa hakaret etti, bize saldırdı diyeceklerdi ve belki de o söylenenler dikkate alınacaktı.’’