'E-devlet verileri ele geçirildi' iddiası araştırılsın önergesine ret

Yeşil Sol Parti, e-devlet verilerinin ele geçirildiği iddialarının araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinin TBMM’nin bugünkü birleşiminde görüşülmesi için grup önerisi getirdi. YSP’nin grup önerisi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç, “Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanının ve vatandaşlarımızın kişisel verilerine internet üzerinden ulaşılabiliyor. Bu, milli güvenlik sorunudur” dedi.

Meclis kürsüsüne çıkmadan bir saat öncesine kadar bile internette tarama yapıldığında kendi ismi de dahil TBMM üyelerinin tümünün kişisel verilerine ulaşılabildiğini kaydeden Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kişisel verilerin ele geçirilmesi konumuz. Kişisel verilerimiz ele geçiriliyor mu? Evet. Kişisel verilerimiz ele geçirildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi daha önce göreve davet edildi mi? Evet. Kişisel verilerimiz ele geçirildiğinde bununla ilgili devlet yetkililerinin görev yapmaları için soru önergeleri verildi mi? Evet. Araştırma önergeleri verildi mi? Evet. Komisyonlarda konular ele alındı mı? Evet. Ama hâlâ kişisel veriler ele geçiriliyor ve kişisel verilerin ele geçirilmesi sadece kişilerin güvenlikleriyle ilgili değil, aynı zamanda devlet güvenliğiyle ilgili, ülkemizin bir millî güvenlik sorunu çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin tümünün istendiğinde verilerine ulaşılabiliyor, Cumhurbaşkanının verilerine ulaşılabiliyor. Ne zaman? Bir saat öncesine kadar bile ulaşılıyordu, bir saat öncesine kadar. Söz konusu ulaşılabilecek siteler tarandığında, adımla yaptığım taramalarda aile bilgilerine, sicil bilgilerine ulaşıldığını da görmüş oldum buradan. Peki, şimdi, biz bir veri güvenliği, verilerin korunması, verilerin ele geçirilmesinin engellenmesiyle ilgili çaba sarf etmek, bu alanda çalışma yapmak zorundayız. Neler yapmışız, ona da bakalım: Bir, Dijital Mecralar Komisyonumuz aynı zamanda bu konuda görevli. Bu konuda çalıştırılıyor mu? Hayır, çalışmasının önü açılıyor mu? Hayır, çalışması engelleniyor mu? Evet. Bir başka komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu. Görevlerinden biri de kişisel verilerin korunmasıyla ilgili görev. Peki, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu bu konuda çalıştırılıyor mu? Hayır, çalışmasından yararlanılıyor mu? Hayır, çalışması engelleniyor mu? Evet. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmiş soru önergelerine cevap verilerek konunun ele alınması gerekiyor. Bakın, konular nasıl gündeme gelmiş, nasıl ele alınmış, nasıl yanıt verilmiş, buradan göreceğiz.

'ADALET BAKANLIĞI BİR İŞLEM YAPMADI'

Kişisel verileri ele geçiren sitelerle ilgili Adalet Bakanlığı’na 2002 yılında soru sormuşuz, kaynağını sormuşuz, nelerin yapılması gerektiğini sormuşuz, yapılacaklarla ilgili de hangi işlemlerin yapıldığını sormuşuz. Adalet Bakanı şimdi nerede? Soruya yanıt vermiş mi, bir işlem yapmış mı? Hayır.

Peki, konunun muhataplarından biri de İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı soruya yanıt vermiş, ne zaman? Nisan 2022 yılında sorulan soruya kasım ayında yanıt vermiş, “Sadece ilgili kurumlar çalışmaktadır” demiş. Değerli arkadaşlar, bir başka sorumlusu ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin sorumlusudur. Yani biz burada kişisel verilerin önemi, bunun kişilerin hakları ve devlet güvenliğiyle ilgili…Bir anlayış değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirmeli, konuyla ilgili inceleme, araştırma, komisyonların çalışılması yatırım alanlarını doğrudan ve yeniden düzenlemeli.”

'İNSANLARIN MAHREMİYETİNİN İHLAL EDİLMESİ ÇOK UCUZ BİR HALE GELMİŞ DURUMDA'

YSP adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan da “Bütün dünya kişisel veri gizliliğine dair önlemler almaya çalışırken Türkiye'de üst üste yurttaşların verilerinin çeşitli internet sitelerinde para karşılığında alınıp satıldığı veri ticareti söz konusudur. Yakın zamanda hepimizin de bildiği gibi, YSK verilerinin “hack”lendiğini gördük. Yine, bir e-yemek firmasının bilgilerinin “hack”lendiği ve milyonlarca kişinin bu anlamdaki verilerinin ele geçirildiğini gördük. Ne yazık ki her şeyin çok pahalı olduğu Türkiye'de insanların mahremiyetinin, güvenliğinin ihlal edilmesi maalesef ki çok ucuz bir hâle gelmiş durumda" dedi.

'HIRSIZLARA ÇALDIRDILAR, İDARECİLER GÖREVİNİ İHMAL ETMİŞTİR'

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz da şöyle konuştu:

“Antik çağlarda altın, sanayi çağında petrol neyse, bilgi çağında da veri odur. Vatandaş, devletine güvenerek kişisel verilerini emanet etmiş, devlet ise nedenini ve nasılını henüz bilmediğimiz bir ihmaller zinciri içinde kişisel verileri hırsızlara çaldırmıştır. Bu olayı sadece bir bilişim suçu olarak göremeyiz, böyleymiş gibi gösterilerek örtbas edilmesine de izin veremeyiz. İdare ve idarecilerin ihmalleri sonucu vatandaşın Anayasa’nın 20’nci maddesiyle teminat altına alınmış özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkı ihlal edilirken aynı zamanda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, yayılması veya başkasına verilmesiyle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesinde tanımlanan suç açıkça işlenmiş belki de hâlâ işlenmektedir. Daha önce YSK ve MERNİS gibi kamuya ait veri tabanlarına ve önüne gelen çeşitli şirketlerin müşteri bilgilerine yönelik benzer saldırılar gerçekleştiği göz önüne alındığında yaşanan münferit bir olay değil, organize bir örgüt ya da örgütlerce planlı ve koordineli bir biçimde sürdürülen faaliyetlerin parçası olduğu kanaati güç kazanmaktadır. Bu da Türkiye'mizin millî güvenliğine yönelik büyük bir tehdidi işaret etmektedir. Üzülerek görüyoruz ki vatandaşın en mahrem verilerini korumakla, onlara yönelik örgütlü örgütsüz her türlü suçu engellemekle, bilişim başta olmak üzere kritik altyapılarımızı emniyet altına almakla sorumlu idareciler bu görevlerini açıkça ihmal etmiş ve hâlen de ihmal etmektedirler."

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından YSP’nin grup önerisi AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.