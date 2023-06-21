"24 il başkanı istifa etti" iddiasına CHP'den yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de 81 il başkanıyla bir araya geldi. Toplantıda 24 il başkanın istifa ettiği iddia edildi.

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"24 il başkanı istifa etti" iddiasına CHP'den yalanlama

'Değişim' söylentileri süren CHP'de 81 il başkanı Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sürerken, 24 il başkanının görevlerinden istifa ettiği iddia edildi.

T24'ün ulaştığı bazı CHP'li yetkililer ise iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı. Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi. 

Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürüyor. 

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