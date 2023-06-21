İmamoğlu'ndan 4 yıllık değerlendirme toplantısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyeceği toplantıda “İstanbul’a Hizmette 4 Yıl Sunumu"nu yapacak.

İmamoğlu'ndan 4 yıllık değerlendirme toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın İBB Başkanlığı'ndaki 4 yılı değerlendireceği bir toplantı düzenleyecek. 

İBB tarafından toplantıya ilişkin yapılan bilgilendirmede "İstanbul’da 4 yıl önce büyük bir değişim başladı. İBB; Katılımcı demokrasiyi, şeffaflığı, liyakati, hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit hizmet sunmayı ilke edinmiş yeni nesil belediyecilik anlayışıyla 4 yılda İstanbul’a çok değerli eserler kazandırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 4 yıllık görev süresi boyunca ortaya koyduğu değişimi ve yaptıklarını paylaşacağı “İstanbul’a Hizmette 4 Yıl Sunumu’ programını ilginize sunarız" denildi. 

Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde saat 11.00'da yapılacak toplantıda İmamoğlu'nun vereceği mesajlar merak ediliyor. 

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