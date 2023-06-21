"Değişim" tartışmalarına Tunç Soyer de katıldı: Kapsamlı bir özeleştiri buluşması yapılmalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim sonuçları ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmalarına ilişkin özeleştiri çağrısı yaptı. Soyer, CHP’nin sol-sosyal demokrat söylemlerden uzaklaştığını belirtti.

Muhalefetin seçimlerdeki yenilgisi ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışması sürüyor. Konu özelinde bugüne kadar sessizliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün yazılı açıklama yaptı.

“Yazık ki değerli partimiz CHP’nin birçok kişi tarafından, kendi kariyeri veya popülaritesi için harcanabilir basit bir kurum olarak görüldüğünü gözlemliyoruz” diyen Soyer, 14 Mayıs seçimlerinin adil koşullarda yapılmadığını vurguladı.

Soyer, seçimin ardından oluşan iktidar tablosunu ise, “Uzun süredir, tarihinde benzeri görülmemiş kadar gerçeklerle irtibatı kopuk bir ufka sürükleniyor. Ülkemizin bağımsızlığı ve geleceği, hiçbir tarihte bu kadar muazzam bir risk altında kalmadı” ifadeleriyle yorumladı.

Seçim sürecindeki politikalara dikkat çeken Soyer, “Ne yazık ki, ittifakın selameti gerekçesiyle, sol-sosyal demokrat söylemlerden uzaklaşılmış olması; CHP’nin gerçekten ne söylediğinin de anlaşılmamasına ya da söylediklerinin kaybolup gitmesine yol açtı. Bu durum, CHP’nin sağcılaşmasına alkış tutanları cesaretlendirdi” dedi. Soyer, sözlerini devamında, “Meydanlarda, TV kanallarında, sosyal medyada, sağ müttefiklerimizden dahi büyük bir coşkuyla sağcı söylemlerini dile getirenlere tanıklık ettik” ifadelerini de kullandı.

“İşte bu yüzden şimdi susmanın değil, konuşmanın tam zamanı” diyen Soyer, CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüpheleri olmadığını söyledi.

Bu çerçevede geniş kapsamlı bir “Özeleştiri Buluşması” yapılmasını öneren Soyer, “Eksikler, yanlışlar ve yapılması gerekenler tespit edilerek bir takvime işlensin. CHP, Cumhuriyetin ikinci yüzyıla yakışan demokratik bir parti tüzüğü yenilenmesini derhal yapmalıdır” gibi önerilerde bulundu.

“Siyaset siyasi elitlerin sahnelediği, toplumun da seyredip alkışladığı veya protesto ettiği bir gösteri değildir, olmamalıdır” ifadeleriyle katılımcı bir siyaset anlayışına işaret eden Tunç Soyer, “Gün gelir, bu ülke, bu toprakların beslediği zihinler, doğru yerde duran siyasi anlayışın hakkını teslim eder. Biz, o güne en kısa sürede ulaşmak için ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız” ifadelerini kullandı.