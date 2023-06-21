İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Günaydın, "İBB Başkanı genel başkanlığa aday olacak mı?" sorusunu yanıtladı

CHP'de 28 Mayıs seçimleri sonrası başlayan "değişim" tartışmasıyla kurultay süreci başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olarak ise şu ana iki CHP'linin ismi gündemden düşmüyor. Bunlardan biri CHP Grup Başkanı Özgür Özel diğeri ise "değişim" talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ancan Özel'e nazaran İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin henüz bir karar yok.

Son seçimlerde İstanbul Milletvekili seçilen ve CHP Grup Başkanvekili olan İmamoğlu ile İBB'de beraber çalışan Gökhan Günaydın ise İmamoğlu'nun "değişim" çağrılarını Halk TV'de değerlendirdi.

"BU DAVALAR SİYASETTEN TASFİYE ETME ARACI"

Gazeteciler Şule Aydın ve Timur Soykan'ın sorularını yanıtlayan Günaydın, İmamoğlu'nun "değişim" talebini "Ekrem İmamoğlu "CHP'de bir değişim istiyorum, arıyorum, ısrarla dile getirmeye devam edeceğim, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kolay kazanılmadı, kolayca bırakılacak bir yer olarak da değerlendirilemez. Fakat İstanbul'u bırakmayarak Türkiye'yi kaybediyorsak eğer İstanbul'u bırakma sorusu da birçok yurttaşımızın aklında olmaya devam ediyor" sözleriyle yorumladı.

Günaydın şöyle devam etti:

"Sıkıntısı vardan kastımız, birinci İstanbul Belediyesi, ikincisi hakkında süren davalar. Biz bu davaları siyasetten tasfiye aracı olarak mı göreceğiz? YSK'nın o dönem başkanı İmamoğlu'nun aday gösterilmesi durumunda adaysız kalma riskiyle karşı karşıya kalınabilir, yolunda bir açıklama yaptı. Bu açıklama aday göstermeyin demekti. YSK Başkanı önüne gelmesi muhtemel bir konuda önceden görüş bildirme niteliğinde hukuka aykırı olan bu ihlali niye yapıyor. Çünkü o da siyasetin bir aparatı haline gelmiş. Aynı YSK Başkanı'na yazıyla soruyorsunuz. Erdoğan, üçüncü kere cumhurbaşkanı adayı olabilir mi, diye. Diyor ki, bu konunun önüme gelme ihtimali vardır cevap veremem. Öbürünün önüne gelme ihtimali yok muydu, cevap verebiliyorsun. YSK Başkanı buna böyle bakarak uyduruk kumpas davaları kurarak ne yapmaya çalışıyorlar. Aramızdaki arkadaşlarımızı siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Biz bu süreçleri onlarla dayanışma içerisinde mi geçireceğiz yoksa bu arkadaşları siyasetin dışına atmaya çalışan kişilere ses çıkartmayarak mı geçireceğiz?"

"DEĞİŞİM" TALEP ETMEK PARTİYE İHANET DEĞİL

Günaydın, "parti içerisinde herhangi bir kişinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakmalısınız" şeklinde bir konuşma yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak ise "Bu açıklıkta demediler. Bu partide değişim lazım, denildi. Lafın tamamı her zaman söylenmez. Bu arkadaşlarımızın hepsi genel başkanı seven insanlardır. "Bir değişim zamanı geldi" demek partiye ihanet değildir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem