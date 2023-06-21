TİP Milletvekili Can Atalay TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna asil üye olarak seçildi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve henüz tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna asil üye olarak seçildi. 

TİP Milletvekili Can Atalay TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna asil üye olarak seçildi

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna asil üye olarak seçildi. 

Gezi davası nedeniyle 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay, 14 Mayıs genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi. Atalay seçimin ardından yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala serbest bırakılmaması tepkilerle karşılanıyor. 

TİP, tutuklu milletvekilini Meclis'te kurulacak İnsan Hakları Komiyonu'na da aday gösterdi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Atalay'ın komisyona asil üye olarak seçildiğini duyurdu. 

Kadıgil, "Hatay Milletvekilimiz Can Atalay az önce Genel Kurulda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna asil üye olarak seçilmiştir. TBMM Başkanlığı komisyonların birazdan toplanacağını söyleyip yerlerini açıkladı. İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Can Atalay HALA SİLİVRİ’de ESİR TUTULDUĞU için seçildiği komisyonun ilk toplantısına da katılamayacak" dedi. 

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Gezi davası Hatay
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