12 yaşındaki çocuğu koruyamayan devlet cemaatleri koruyor: Menzil Cemaati, 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili paylaşımlara erişim engeli getirtti!

Menzil Cemaati, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın şüpheli ölümüyle ilgili Twitter’da yapılan 39 paylaşıma erişim engeli getirdi

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12 yaşındaki çocuğu koruyamayan devlet cemaatleri koruyor: Menzil Cemaati, 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüyle ilgili paylaşımlara erişim engeli getirtti!

Şanlıurfa’da Menzil Cemaati’ne bağlı kaçak Kuran kursunda ‘okuyan’ 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak isimli çocuğun şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi tartışılmaya devam ederken cemaat birçok paylaşıma erişim engeli kararı aldırdı.

Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Semerkand Vakfı’nın avukatı Hakan Yavuz, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın şüpheli ölümü ile ilgili Twitter’da yapılan paylaşımlara erişimin engeli talep etti.

Mahkeme, 20 Haziran tarihinde toplam 39 paylaşıma için 5651 Sayılı Yasanın 9. Maddesi uyarınca erişimin engellenmesi getirilmesine ve bu kararın Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilmesine karar verdi.

Erişim engelin kararında çok sayıda gazetenin haber sitesinin, siyasi partinin, milletvekilinin ve gazetecilerin paylaşımları da yer alıyor.

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