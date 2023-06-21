Hipokrat Yemini'ne sansür: Cinsel yönelim ifadesi çıkarıldı

Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Hipokrat Yemini olarak bilinen Hekimlik Andı okunurken cinsel yönelim ifadesi, dekan tarafından sansürlendi. Mezun olan tıp öğrencileri sansüre izin vermeyerek andı eksiksiz biçimde okudu.

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu videoyu Twitter hesabından paylaşarak "Hekimlik andı üzerinde ayrımcılığa yol açabilecek her değişiklik etik ihlal ve suçtur! Fakülte yönetimlerine bir kez daha hatırlatıyoruz: Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır. Mezuniyet törenlerinde Hekimlik Andı’nın Cenevre Bildirgesi’ne uygun olarak okunması gerekmektedir. Tüm sıra arkadaşlarımızı hekimlik değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

Hekimlik andı şöyle:

"Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet,

politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin

girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime,

Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve

minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi

korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için

kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim."