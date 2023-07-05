İstanbul'da operasyon: 240 bin 460 litre...

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 SKM kapsamında kaçak akaryakıt" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; 13 Mart- 04 Temmuz tarihleri arasında Tuzla, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye İlçelerinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda; bazı kişilerin piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırarak işleme tabi tuttukları ve sonucunda meydana gelen motorin ile benzer özellikte olan ve halk dilinde “10 numara yağ” olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yaptıkları tespit edildi. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYONU BULAN AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sonucunda devletin vergi kaybı önlenirken, aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan toplamda 240 bin 460 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında "5607 SKM kapsamında Kaçak Akaryakıt" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: ANKA