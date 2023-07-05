İstanbul'da 353 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'un bazı ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 353 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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İstanbul'da 353 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy, Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören'de denetimler yapıldı.

Çalışmada 26 tur teknesi de incelendi. Ekipler, 1433 yabancı uyrukluyu kontrol etti, 353 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Kaynak: AA

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