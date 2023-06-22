'Yargılanacağını görüyorum' diyen Barış Terkoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanabilir

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV ekranlarında yayımlanan Gündem Özel programında gündemi değerlendirdi. Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Halk TV Ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Terkoğlu, Milletvekili adayı olmadığı için dokunulmazlığı bulunmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğini söyleyen Terkoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun cezalandırılacağını görüyorum. Siyasi yasaklı hâle getirilebileceğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu’nun yargılaması başlayacak. Yargılanacak. Hatta ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun tutuklanabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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