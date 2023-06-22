Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: 'Ben onu oradan nasıl çıkaracağım?'

Seçimlerin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş "Numan Kurtulmuş'un tutuklu bulunan bir kişi hakkında fikir beyan etme hakkı olabilir ama oradan onu çıkarıp getirmek gibi bir gücü yoktur" dedi.

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Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: 'Ben onu oradan nasıl çıkaracağım?'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mazbatasını alan ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na üye seçilen TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın tahliye edilmemesine ilişkin konuştu.  

TRT Haber yayınında soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Can Atalay konusunda karar verecek olan Yargıtay'ın ilgili ceza dairesidir" dedi. 

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Numan Kurtulmuş asıl sorumlu sensin. Atalay'ı oradan çıkaracaksın ve gelecek, yeminini edecek" sözlerinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, "Numan Kurtulmuş'un tutuklu bulunan bir kişi hakkında fikir beyan etme hakkı olabilir ama oradan onu çıkarıp getirmek gibi bir sorumluluğu da yoktur, böyle bir gücü de yoktur" dedi.

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Atalay'ın salıverilmesi ya da tutukluluk halinin ortadan kaldırılmasının, TBMM'nin vereceği bir karar olmadığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

BEN ONU ORADAN NASIL ÇIKARACAĞIM?

"Ben onu oradan nasıl çıkaracağım? TBMM Başkanı bir yazı mı yazacak, bir karar mı verecek mahkeme adına? Burada kararın verilmesi mahkemenin sorumluluğundadır. Burada siyasetçiler olarak söyleyeceğimiz şey şudur; bir an evvel mahkemelerin kararını vermesi. Yargının gecikmiş olması bizatihi adaleti ortadan kaldıran bir husustur. Can Atalay konusunda karar verecek olan Yargıtayın ilgili ceza dairesidir. Siyaseti de TBMM'yi de rahatlatacak olan, tutukluluk haliyle ilgili kararın mahkeme tarafından verilmesidir."

TBMM'nin Atalay ile ilgili tutumunu ortaya koyduğunu; yemin sırasında isminin ilan edildiğini, özlük haklarının, maaşının ve 3 danışmanının verilmesiyle ilgili süreçlerin başlatıldığını anlatan Kurtulmuş, ayrıca Atalay'ın İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildiğinin altını çizdi.

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