Eski İYİ Partili Aytun Çıray'dan İYİ Partililere Merdan Yanardağ tepkisi: 'Suç duyurusu geri çekilmiyorsa...'

Canlı yayında Abdullah Öcalan ile ilgili söylediği sözler nedeniyle hedef gösterilip tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ 8 gündür cezaevindeyken, İYİ Parti’den seçim sürecinde istifa eden Aytun Çıray, İYİ Partililere tepki gösterdi.

Merdan Yanardağ, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerinin bağlamından koparılarak hedef gösterilmiş ve tutuklanmıştı.

27.Dönem Milletvekili Aytun Çıray da hedef gösterilip tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ’a destek mesajı verirken, İYİ Partililere tepki gösterdi.

İSİM VERMEDEN İYİ PARTİLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Çıray, katıldığı canlı yayında, “Merdan Yanardağ bir çözüm sürecinin ortaya yavaş yavaş çıkarıldığını hissederek görüşlerini ortaya sunuyor. Asla terörü ve teröristi övmüyor. Kendi fikir özgürlüğünü ortaya koyuyor. Bu demokrasi adına, hukukun üstünlüğü adına kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Çıray, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Bazı troller bunu provoke edebilir ama bazı demokrat olduğunu söyleyen siyasi parti temsilcilerinin bunu savunması kabul edilebilir gibi değil. Bir gazeteci için siyasi parti milletvekillerinin gidip suç duyurusunda bulunması o parti için önemlidir. Yetkili organların müdahale etmesi gerekiyor. Suç duyurusu geri çekilmiyorsa resmi görüşlerinin o olduğu anlamına gelir. Ben de süreci izliyorum. Çözüm sürecinin mahalli seçimler için bir plan olduğunu düşünüyorum.”