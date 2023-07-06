RTÜK’ten Tele1’e sansür: 'Bu ceza baskıda bir üst aşamaya geçildiğini gösteriyor'

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın canlı yayında kullandığı ifadelerin montajlanarak tutuklanmasının ardından söz konusu yayın nedeniyle kanala verilecek ceza belli oldu.

RTÜK, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle; kanala, 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında; “4 soru 4 yanıt” programında silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Yanardağ, “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

“YAYIN İÇERİĞİYLE VERİLEN CEZA ÖRTÜŞMÜYOR”

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, karara ilişkin Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, yayın içeriğiyle Tele1’e verilen cezanın örtüşmediğini söyledi.

Söz konusu madde olan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ maddesinin Tele 1 ekranını karartabilmek için özel olarak seçildiğini söyleyen Taşçı, “Eğer cezayı diğer maddelerden birinden yani b bendi dışındaki bentlerden vermiş olsalardı sadece program durdurma cezası verilmiş olacaktı ama Tele1 ekranını karartabilmek için bu madde özel olarak seçildi” dedi.

“KARARIN MAHKEMEDEN DÖNMESİNİ BEKLİYORUM”

Verilen cezanın yargı yoluna açık olduğunu söyleyen Taşçı, kararın mahkemeden döneceğini beklediğini belirtti. Taşçı, “Yayıncı mutlaka yürütmeyi durdurma kararı için başvuracaktır. Anca mahkeme RTÜK’ün vermiş olduğu kararı uygun görürse maalesef Tele1 ekranı 7 gün boyunca karartılacak” ifadelerini kullandı.

“RTÜK’ÜN BASKIDA BİR ÜST AŞAMAYA GEÇTİĞİNİ GÖSTERİYOR”

RSF Türkiye temsilcisi ve Bianet medya özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu, RTÜK’ün kanala 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası vermesi kararının ulusal televizyonlara verilen en ağır cezalardan biri olduğunu söyledi. Önderoğlu, “Bu ceza, RTÜK’ün baskıda bir üst aşamaya geçtiğini gösteriyor” dedi.

Önderoğlu, “RTÜK ve yargının iktidar çevrelerine sonsuz özgürlük tanırken eleştirel medya çevrelerine ceza için fırsat kollaması ağır bir ifade özgürlüğü ve demokrasi sorunudur. Öyle anlaşılıyor ki, son yıllarda ivme kazanan eleştirel yayıncılığın yerel seçimlere kadar toplum geneline ses olmaması için düşünüldüğünden daha uzun vadeli bir program yürütülüyor” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem