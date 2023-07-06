TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri, sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ödül bu yıl kişi dalında Çiğdem Toker’e, kurum dalında ise İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Yazarlar Sendikası'na verildi.

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TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri, sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’nin sahiplerinin belirlenmesi için Seçici Kurulu, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü toplandı.

Seçici Kurulda bu yıl; Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), Doğan Şentürk (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı), Erinç Sağkan (Türkiye Barolar Birliği Başkanı), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Prof. Dr. Nergis Erdoğan (İstanbul Tabip Odası Başkanı), Sibel Güneş (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri), Tuğrul Eryılmaz (T24 Yazarı), Turgay Olcayto (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni) yer aldı. Seçici Kurul Başkanlığına Turgay Olcayto, yazmanlığına Sibel Güneş seçildi.

KİŞİ DALINDA ÖDÜL ÇİĞDEM TOKER'İN

Seçici Kurul yaptığı toplantı sonunda ödüllerin kişi dalında: Çiğdem Toker'e verilmesine karar verdi. 

Kurum dalında ise ödül İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Yazarlar Sendikası'nın oldu. 

YANARDAĞ VURGUSU

2023 Basın Özgürlüğü Ödülü Seçici Kurulu ayrıca düşünceleri nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasını üzüntüyle karşıladığını ve kınadığını duyurdu.

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