Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten, TELE 1'in 7 gün ekranını karartma kararı

RTÜK, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle; kanala, 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

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Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından RTÜK'ten, TELE 1'in 7 gün ekranını karartma kararı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen sözleri nedeniyle; kanala, 7 gün yayın durdurma ve yüzde 5 idari para cezası verdi.

İLHAN TAŞÇI: EKRAN KARARTMASI İÇİN BU MADDE ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ

RTÜK'ün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından üyesi İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararın detaylarını kamuoyuna duyurarak kurumun uygulamasına tepki gösterdi.

Taşçı, "RTÜK, Merdan Yanardağ’ın yayını nedeniyle Tele 1’in 7 gün kapatılmasına yüzde 5 para cezasına karar verdi! Gerekçe “toplumu kin ve düşmanlığa tahrik.” Ekran karartması için bu madde özel olarak seçildi. 'Terörü övmekten' de 5 kez program durdurma, yüzde 5 para cezasına hükmedildi!" ifadelerini kullandı.

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Merdan Yanardağ, AKP'li Galip Ensarioğlu'nun çözüm süreci ve Abdullah Öcalan hakkında sözlerini değerlendirmiş ve yayına ait görüntülerin montajlanmasının ardından Tele1 Yayın Yönetmeni tutuklanmıştı. Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgitay Durna, Gerçek Gündem TV'de katıldığı yayında; çıplak gözle yaptığı incelemesine göre 10 dakikalık konuşmanın 4 ayrı yerinden parçalar toplanarak ortaya farklı konuşma çıkarıldığını ve konuşmanın bağlamının değiştirilerek tutuklamaya gerekçe gösterildiğini açıklamıştı.
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Kaynak: ANKA

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