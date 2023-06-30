Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından TELE1'in akıbeti ne olacak?

Geçtiğimiz gün tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın ardından gözler TELE1'e çevrildi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, RTÜK Kanunu'nda geçen maddeleri okurlarına aktararak TELE1'i bekleyen süreci yazdı.

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Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından TELE1'in akıbeti ne olacak?

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 canlı yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle önce hedef gösterilmiş, ardından ise "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Yanardağ, geçtiğimiz gün “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında TELE1'in akıbetinin ne olacağını RTÜK Kanunu'na bakarak okurlarına aktardı. Pehlivan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in “Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine TELE1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.” sözlerini anımsatarak şunları aktardı:

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RTÜK Kanunu’na bakıyorum. RTÜK başkanının dediğinden kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının “d” bendi akla geliyor: “Yayın hizmetleri terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.” 

Peki, bu kurala uymamakla suçlanan televizyon kanallarına ne ceza veriliyor? 

Kanunun 32. maddesine göre kanalın reklam gelirlerinin yüzde 5’ine kadar para cezasına ve suçun işlendiği ileri sürülen programın beş kez durdurulmasına hükmedilebilir. 

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CEZA A VE B BENDİNDEN VERİLİRSE NE OLACAK?

Diyelim ki RTÜK cezayı “d” bendinden değil de aynı maddenin “a” ve “b” bendinden verirse ne olur? 

Bentler özetle şöyle: 

a) Yayınlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz. 

b) Yayınlar ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. 

10 GÜN KARARTMA RİSKİ

Şimdi kritik nokta şu: 

Eğer ilgili televizyon kanalı son bir yıl içinde aynı gerekçeyle başka bir ceza almış ise durum değişiyor. Zira o zaman sadece ilgili program değil, kanalın tamamı 10 güne kadar karartılıyor. Eğer aynı maddeden verilecek ceza üçüncü kez tekrarlanır ise kanalın lisansı iptal ediliyor. Yani kanal kapanıyor. 

Peki, TELE1 için RTÜK sayacı ne durumda? 

Öğrendiğime göre kanalın “b” bendinden son bir yıl içinde verilen cezası var. 

Yani... Olur da yine aynı bentten ceza verilirse TELE1’in 10 gün boyunca kapalı tutulacağını söylemek maalesef mümkün. 

TELE1’i tamamen karartmak için bir kirli oyun da oynanabilir mi? İhtimal var ama yazmaya elim varmıyor. 

Gericilikte, baskıda ve kendini Saray’a kanıtlamakta yarışan bürokratların dönemini yaşayacağız bu dönemde. En radikalin en gözde olduğu, giderek büyüyen bir çığla sınanacağız. Bize düşen unutmamak, cesaret göstermek ve inatla hukuku savunmak olacak. 

“Hayır” sözcüğü dilimize de zihnimize de mıh gibi çakılsın.

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