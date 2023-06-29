Eski başsavcıdan dikkat çeken yorum: 'Yanardağ ilk adım, Erdoğan baskısını arttıracak'

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 canlı yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle önce hedef gösterilmiş, ardından ise "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ, geçtiğimiz “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"YANARDAĞ İLK ADIM"

Eski Danıştay Başsavcısı ve eski Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Yanardağ'ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın yerel seçimlere kadar baskısını arttıracağını söyleyen Çölaşan, bunun ilk adımının Yanardağ'ın tutuklanması olduğunu da belirtti.

Çölaşan, "Muhalefetin içe dönmesinden yararlanan RTE, seçim sürecindeki baskıcı siyasetini yerel seçimlere kadar dozunu arttırarak, bu korku ortamında kaybettiği belediyeleri geri almak ve o hızla Meclisten Anayasayı geçirip, hedefine varmak istiyor. M. Yanardağ ilk adım" diye yazdı.