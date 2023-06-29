Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

AFAD Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin depremin derinliğini 5.53 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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