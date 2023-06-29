Irak, İsveç'te Kuran yakan eylemcinin iadesini istiyor

İsveç'te yapılan Kuran-ı Kerim yakma provokasyonunda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Irak Yüksek Yargısı, İsveç'te Kuran yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için harekete geçti. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Momika'nın ülkeye geri getirilmesi ve yargılanması için gerekli kanuni işlemlerin yapılması talimatını verdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bu eylemin kınandığı ifade edildi. İsveçli yetkililerin söz konusu eyleme izin vermesinin 'şaşırtıcı' olduğu kaydedilen açıklamada, "Yapılan bu eylem Müslümanlara yönelik provokasyondur. Her türlü aşırıcılığa karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda Sadr da İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nin kovulması ve elçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA