İmamoğlu'ndan Boğaz açıklaması: Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı

İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen hayvanlarda geride kalan kanların eskiden Boğaz'a döküldüğünü belirtti. İmamoğlu yaptıkları projelere dikkat çekerek, eski görüntülerin tekrar yaşanmadığını vurguladı.

İmamoğlu'ndan Boğaz açıklaması: Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen hayvanların kanının daha önceden Boğaz'a döküldüğünü belirtti. Ekrem İmamoğlu, İBB olarak yaptıkları çalışmalarda yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrıştırıldığına dikkat çekti.

“BU KÖTÜ TABLOLAR BİR DAHA YAŞANMADI”

Arıtma tesislerine, İSKİ olarak yaptıkları dev yatırımlara vurgu yapan İmamoğlu, Boğaz'ın önceki görüntüsünü ve şimdiki halini paylaştı. Bu görüntüler için, 'Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı' ifadesine yer verdi.

“DEV YATIRIMLAR YAPTIK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kaydetti: 

"İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
Erdoğan partililerle bayramlaşmada konuştu: Memur maaşları için tarih verdi; İsveç'e tepki gösterdi Memur maaşları için tarih verdi; İsveç'e tepki gösterdi
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
Bayram için kavurma yapacaklar dikkat! Kavurmaya lezzet katan tarif sırlar Bayram için kavurma yapacaklar dikkat! Kavurmaya lezzet katan tarif sırlar
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklamalar: "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz"
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü' Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü'
Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül! Memur zammında kademeli sistem geliyor: İşte masadaki iki formül!
İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir' İslam Memiş'ten temmuz sonrası için uyarı: 'Bir yerden mutlaka patlak verebilir'
Afra Saraçoğlu'na büyük şok: Uçağa alınmadı Afra Saraçoğlu uçağa alınmadı!
Bu 3 burçtan birine aşık olanlar çok şanslı! Bu 3 burçtan birine aşık olanlar çok şanslı!