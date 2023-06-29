İmamoğlu'ndan Boğaz açıklaması: Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen hayvanların kanının daha önceden Boğaz'a döküldüğünü belirtti. Ekrem İmamoğlu, İBB olarak yaptıkları çalışmalarda yağmur suyu ve atık su kanallarının ayrıştırıldığına dikkat çekti.

“BU KÖTÜ TABLOLAR BİR DAHA YAŞANMADI”

Arıtma tesislerine, İSKİ olarak yaptıkları dev yatırımlara vurgu yapan İmamoğlu, Boğaz'ın önceki görüntüsünü ve şimdiki halini paylaştı. Bu görüntüler için, 'Bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı' ifadesine yer verdi.

İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı. pic.twitter.com/WxVpwjiK6G — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 29, 2023

“DEV YATIRIMLAR YAPTIK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı."

Kaynak: Gerçek Gündem