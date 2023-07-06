Broşür dağıtmasıyla gündeme gelmişti: Saadet Partili Halime teyze Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'li Deniz Demir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu için yaptığı seçim çalışmalarıyla gündeme gelen Halime teyze ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu ve Halime teyze görüntülü görüşme ile sohbet etti.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ankara'da Kızılay Meydanı'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun broşürlerini dağıtan Saadet Partili Halime teyze seçimin sembollerinden biri olmuştu. Halime teyze, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda sohbet etti.

Kılıçdaroğlu ve Halime teyzenin sohbet anlarını CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir paylaştı. Görüntülü görüşmede Kılıçdaroğlu ile konuşan Halime teyzenin yüzüne yansıyan gülümseme dikkat çekti.

CHP'Lİ DENİZ DEMİR: EVİNDE ZİYARET EDİP, ELİNİ ÖPTÜM

CHP'li Deniz Demir paylaşımına; "Saadet Partili Halime teyzeyi hatırlarsınız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini dağıtması ile gündeme gelmişti. Kendisi evinde ziyaret edip, elini öptüm. Halime teyze, genel başkanımızla da kısa bir sohbet gerçekleştirdi" notunu düştü. 

 
 
 
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