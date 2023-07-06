Yeniden görüldü: Kemal Kılıçdaroğlu'na ceza çıktı!

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik katıldı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin bozma ilamına ilişkin söz verilen avukat Yıldız, mahkemenin ilk kararında direnmesini talep ederek, daha önce sundukları yazılı dilekçelerini tekrar ettiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise Yargıtay'ın bozma kararının yerinde olduğunu belirterek, buna uyulmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, daha önceki kararında direndi. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150 bin, Mustafa Erdoğan'a 20 bin, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 19 Aralık 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak davacılara verilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısına pek çok belge ile çıkan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, dünürü, eski özel kalem müdürünün Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiğini banka dekontlarıyla açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu; Erdoğan ve yakınlarının vergi cenneti olarak nitelenen Man Adası’ndaki off - shore şirkete 2011 yılında 18 milyon dolar gönderdiğine dair swift mesajlarını ve dekontları paylaşmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı istifaya çağırmıştı. Kılıçdaroğlu bu iddiaları yine aynı yıl 5 Aralık’ta partisi tarafından düzenlenen bir toplantıda da yinelemişti.

Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci'nin avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta Ankara Arena Spor Salonunda düzenlenen "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmaya yer verilmişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, çocuklarını, kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunduğu belirtilmişti.

Dilekçede, "Tamamıyla müvekkillerimi yıpratma amaçlı siyasi çıkar güden bu iftira içerikli iddialar davalının hayal mahsulü olmakla birlikte davalı, gerek grup toplantısında gerekse 5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması konuşmasını milyonların huzurunda söylediğinden, bu durumun getirdiği hukuki ve cezai yükümlülüklere katlanmak mecburiyetindedir" ifadelerine yer verilmişti.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmasının kendisine hakaret ve iftirada bulunma hakkı vermeyeceğinin, anayasa, yasalar ve Yargıtay içtihatlarıyla anlatıldığı dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan ve dünürü Osman Ketenci için de 250'şer bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, açılan tazminat davasını kısmen kabul ederek, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 15 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye, 10 bin lira manevi tazminatın da Ahmet Burak Erdoğan'a haksız fiil tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak ödenmesine karar vermişti.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatınca yapılan itiraz üzerine dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, dava dosyasının usulden bozularak, yeniden görülmesi amacıyla yerel mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA