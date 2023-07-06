CHP'li Bülbül: AKP yine sözünü tutmadı, çiftçiyi kandırdı!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, seçimden önce iktidarın çiftçiye verdiği sözleri tutmadığını ve halkı kandırdığını söyledi.

CHP'li Bülbül: AKP yine sözünü tutmadı, çiftçiyi kandırdı!

Seçimden önce AKP, Aydın’daki çiftçilere tarımsal sulamada elektrik faturaları ödemelerinin sezon sonu alınacağı sözünü vermiş olmasına rağmen bu söz yerini bulmadı ve çiftçilere faturalar gelmeye başladı.

AKP’nin her zaman yaptığı gibi yine çiftçiyi kandırdığını ifade eden CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Tarımsal sulamada elektrik faturaları ödemelerini sezon sonuna kadar almayın. Çiftçiye verdiğiniz sözü tutun” dedi.

CHP’li Bülbül’ün açıklamaları şöyle;

AKP iktidarı seçim öncesi çiftçiye verdiği sözleri tutmamaya, tarımı bitirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Seçim öncesi tarımsal sulamada elektrik faturaları ödemeleri sezon sonu alınacak denildi. Şu anda çiftçiler bağında, bahçesinde pamuk, yonca ve bamya sulamalarına yeni başladı.

Aydın’da çiftçilere elektrik ödemeleri sezon sonu alınacak denilmesine rağmen elektrik sayaçları okunuyor ve fatura geliyor. AKP her zaman yaptığı gibi yine çiftçiyi kandırdı.

Üretim değil daima tüketim odaklı politikalar izleyen iktidar; ülkede tarım olmasın, üretim olmasın istiyor.  Buradan bir kez daha sesleniyorum, tarımsal sulamada elektrik faturaları ödemelerini sezon sonuna kadar almayın. Çiftçiye verdiğiniz sözü tutun.

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