Grup kurma kararı alan Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan açıklama

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçmen, aslında çok büyük bir oy farkı olmaksızın, güçlü alternatifler görmek arzusunda. 14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak ve en önemlisi de iktidarın yanlışlıkları karşısında TBMM'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak çok önemli bir adım attık. Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak bir grup çalışması içine girecekler. Görüş ayrılıklarımız doğaldır. Şu andaki atmosfer bir araya gelmeyi ve iş birliği yapabilmeyi, ortada söz konusu olan dağınıklığı ortadan kaldırmayı zorunlu kılıyor.

Karamollaoğlu ile birçok görüşme yaptık. Önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bu protokole imza attık. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı vereceğiz.

Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

Seçimler yapıldı, beklendiğimiz neticeyi elde edemedik ama önemli bir merhaleyi katettik. Meclis'te grup oluşturacak kadar vekilimiz var. Bir araya gelmeyi ülkemiz için bir ihtiyaç olarak gördük.

Grup olmadan yapılan çalışmalar çok zayıf kalıyor. Onlar da bir fedakarlıkta bulundular. Türkiye çapında çok daha eskiden beri teşkilatlanmış bir yapıya sahip olduğumuz için nezaket gösterdiler, bizim amblemimiz altında Meclis'te grup oluşturmaya karar verdik. Meclis'te en ciddi ve verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir çatlak vesilesi olarak görmek de mümkün bir zenginlik olarak da görmek mümkün. Farklı kanaatlerin olması birlikte çalışıldığı sürece büyük bir zenginliktir diye düşünüyorum.

İKİ PARTİDEN ORTAK AÇIKLAMA

İki partiden yapılan yazılı açıklamada ise ortak grubun kurulma nedeni şu ifadelerle anlatıldı:

14/28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını ve halkın bize verdiği mesajları değerlendiren Gelecek ve Saadet partileri;

- Geniş toplum kesimlerinin önüne daha güçlü bir alternatif koyabilmek,

- Siyasi yelpazedeki dağınıklığı giderebilmek,

- Muhalefetin TBMM’ndeki denetim gücünü artırabilmek,

- Genel seçimler sonrası oluşan alternatifsizlik duygusuna dayalı karamsar toplumsal psikolojiyi dağıtarak yeni bir umut ve vizyon dalgası oluşturmak,

- Yerel seçimlere hazırlıkları daha etkin şekilde yürütebilmek,

- İktidarın milli ve manevi değerlerimizi istismar ederek sürdürdüğü otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlak başta olmak üzere ortak değerlerimizi siyasi hayatımıza egemen kılmak,

- Yanlış ekonomik politikaların yol açtığı yoksullaşma süreci ile büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan halkımızın gür sesi olmak,

- Temel hak ve özgürlükler bağlamında siyasi çıkarları değil insan onurunu ve adaleti yücelten bir siyasi iklimin oluşmasını sağlamak,

- İktidarın kutuplaştırmaya, sloganlara ve kaba hakaret diline dayalı siyaset yöntemine karşı ortak aidiyet bilincine, akla, vicdana ve siyasi nezakete dayalı bir siyaset yöntemine öncülük edebilmek amacıyla

“Saadet-Gelecek İttifakı” adı altında bir ittifak kurmuşlardır. İttifak, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de “seçim ittifakı” dahil her türlü işbirliğini kapsamaktadır.

Bu çerçevede Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri 28. Yasama Dönemine birinci devre süresince Saadet Partisi bünyesinde bir grup kuracaklardır. Birinci devre sona erdiğinde partiler işbirliğinin şekli ve sürecini yeniden değerlendireceklerdir. Oluşacak grubun Grup Başkanı Gelecek Partisi adına seçilen bir milletvekili olacak, iki Grup Başkan vekilliğinin birisi Saadet Partisi milletvekilleri, diğeri Gelecek Partili milletvekilleri arasından seçilecektir. Grup oluştuktan sonra idari amirliği ve katip üyeliği gibi gruba tahsisi edilecek yeni siyasi makamlara, komisyon üyeliklerine ve diğer TBMM kadrolarına da ehliyet ve liyakat temelinde iki parti arasında adil bir şekilde atamalar yapılacaktır.

Genel Başkanlar “Saadet-Gelecek” ittifakının ortakları olarak her iki partinin bayrak, flama, amblem ve benzeri emarelerinin ortak şekilde kullanıldığı haftalık grup toplantılarında iki partinin milletvekillerine ve kamuoyuna sesleneceklerdir. Gelecek Partisi milletvekilleri, tüm siyasi faaliyetlerini Gelecek Partisi adına yapacaklardır. Her iki partinin milletvekilleri kendi partilerindeki i görev ve sorumluluklarını hiçbir değişiklik olmadan sürdürecekler, yürüttükleri siyasi çalışmalarda kendi genel başkanlarına ve parti kurullarına karşı sorumlu olacaklardır.

SEÇİM İŞBİRLİĞİ

Öte yandan, yapılan açıklamada," gerektiğinde diğer ittifak ve partilerle birlikteliğe" açık olunduğu, iki partinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortak aday belirleme, birlikte liste yapma, hangi seçim bölgesinde hangi parti adı ile seçime girileceği hususları dahil olmak üzere her türlü işbirliğini yürütecekleri kaydedildi.