Meslektaşlarından Can Atalay için basın açıklaması: Anayasa'nın gereği yapılsın

14 Mayıs Genel Seçimi’nde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili olarak seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, hukuksuzca cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

Atalay için meslektaşları Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması düzenliyor.

Basın açıklamasında konuşan Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, “Buna düzenli olarak itiraz etmek zorundayız. Can Atalay gibi diğer Gezi tutsaklar ve diğer tüm siyasi tutsaklar haksız bir şekilde cezaevindedir. Her gün her aşamada her bulduğumuz fırsatta dile getirmek zorundayız.



Şerafettin Can Atalay Türkiye’nin tek yetkili kurumu olarak adaylığa uygun görülmüş, milletvekili seçilmiş Hatay halkının iradesiyle, mazbatası verilmiş. Mazbatasıyla Meclis’e başvurulmuş sicil kaydı yapılmış. Biz mazbatayla birlikte Yargıtay’a başvuruda bulunduk. O tarihten itibaren Yargıtay Başsavcılığı henüz tek bir kelam etmiş değil” ifadelerini kullandı.

Çağlayan Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:





Değerli Basın Mensupları,

Bizler CAN’ın arkadaşları olarak, CAN’ın devam eden tutukluk halinin hukuksuz sürecine dair duygu ve düşüncelerimizi, Anayasal düzenlemelere dayanarak beklenti ve taleplerimizi sizlerin aracılığıyla kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak için bugün buradayız.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; meslektaşımız Can Atalay, 14 Mayıs 2023’de yapılan TBMM genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden 28. Dönem milletvekilliği için aday olmuş;

Yüksek Seçim Kurulu, bilindiği gibi yaptığı inceleme sonucu CAN hakkında verilmiş olan ve halen Yargıtay aşamasında bulunan hüküm kesinleşmemiş olduğundan CAN’ın adaylığını kabul ve ilan etmiş;

CAN, Hatay seçmenlerinin oylarıyla milletvekili seçilmiştir.

Mazbatası düzenlenmiş ve verilmiştir. Komisyonlarda, görev paylaşımında CAN ATALAY, TBMM İnsan Hakları Komisyonu TİP Milletvekili üyesi olarak seçilmiştir.

Değerli Basın Mensupları,

Bu açıklamalarımız da gösteriyor ki; 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan genel seçimlerde arkadaşımız Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili olarak seçilmiştir. Cumhurbaşkanını seçen de, TBMM’deki diğer 599 milletvekilini seçen de aynı kaynaktır: Halkın iradesi.

Millet, seçim yoluyla yaptığı tercihle, beş yıl süresince millet adına kimlerin kanun koyma ve denetleme yetkisini kullanacağını, kimin yürütme yetkisini kullanacağını belirlemiştir. Bu irade ve sonuç anayasaya ve hukuka aykırı olarak bölünemez. Hukuken hiç bir temeli, dayanağı olmaksızın milletin seçtiği temsilcilerinden birinin, diğerlerinden farklı bir muameleye tabi tutulması asla kabul edilemez.

Meslektaşımız, arkadaşımız Can Atalay’ın hukuki herhangi bir engeli olmaksızın milletvekili seçildiği, seçimlerin yönetimi ve denetimi ile seçimlerle ilgili her türlü kararı vermeye yetkili anayasal organ olan Yüksek Seçim Kurulu tarafından Resmi Gazete’nin 30 Mayıs 2023 tarihli nüshasında yayınlanarak kesinleşmiştir.

Seçilen diğer 599 milletvekili TBMM’de yemin ederek göreve başlamışken, Can Atalay “tutuklu olduğu” gerekçesiyle cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Oysa, anayasanın açık ve emredici hükmü uyarınca, bir kişi milletvekili seçilince, aksi yönde bir Meclis kararı olmadıkça, seçimden önce ya da sonra bir suç işlediği ileri sürülerek tutulamaz, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anayasanın hükümleri, nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği konusunda herkesin görüşlerini söyleme hakkı kuşkusuz vardır. Ancak, anayasa hükümlerini yorumlama, anlam ve içeriğini ve nasıl uygulanacağını belirleme konusunda tek yetkili kurum Anayasa Mahkemesidir. Ve Anayasa Mahkemesinin kararları, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare organlarını, gerçek ve tüzel kişileri, yani istisnasız herkesi bağlar.

Değerli Basın Mensupları Anayasa Mahkemesinin, bu konuda verdiği kararlara dikkatinizi çekmek istiyoruz. Anayasanın 83. maddesi uyarınca bir kişi milletvekili seçilince, hakkında daha önce açılmış ve devam eden bir dava olsa bile Meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılmadığı ve milletvekilliği devam süre boyunca, ağır cezalık suçüstü hali haricinde, kesinlikle tutuklu bile olsa salıverilmesi ve hakkındaki yargılamanın durdurulması gerektiği açık ve net olarak kamuoyunca bilinmelidir.

Seçilmesinin üzerinden bugün itibariyle 53 gün geçmiş olmasına karşın, Can Atalay’ın halen daha salıverilmemiş olması hukukun, Anayasanın ihlalidir.

Bu hukuk dışı, keyfi uygulama suretiyle de hakkı ihlal edilen yalnızca Can Atalay değil, onu seçen millettir, üyesi olduğu TBMM’dir.

Anayasa Mahkemesi kararlarını, fiilen tanımama, uymama, gereğini yerine getirmeme konusunda ihmal gösteren yargı kurumları da esas olarak kendi meşruiyet ve varlık nedenleri ile ters düşmektedir. Çünkü mahkemeler de meşruiyetini, kullandıkları yetkinin kaynağını, şimdi görmezden geldikleri, uymadıkları Anayasadan almaktadır. Bir mahkeme, hukuken hiçbir temeli ve dayanağı olmaksızın halkın iradesini karşısına alıp, aynı zamanda anayasaya göre uymak, uygulamak zorunda olduğu Anayasa Mahkemesi kararının gereğini de yerine getirmiyorsa, şüphesiz ki kendi verdiği ve vereceği kararların hukukiliğini, meşruiyetini ve bu kararlara uyma zorunluluğunu da tartışmalı hale getiriyor demektir.

Bu bakımdan, Can Atalay’ın halen daha salıverilmemiş olmasının müsebbibi olan yargı kurumları bilmelidir ki, bu fiili durum en başta kendilerine zarar vermekte, onarılması çok güç itibar kayıplarına neden olmaktadır.

Bizler, Can’ın arkadaşları olarak, hepimizi, milletin her bir ferdini, başta Meclis ve yargı olmak üzere her kurumunu çok büyük ve derin bir uçuruma sürükleyen, toplumsal barışı, adalet ve vicdan duygusunu yaralayan bu duruma derhal son verilmesi için yetkili yargı mercilerini görevini yapmaya davet ediyoruz.

Toplumda yargı kurumunun, özellikle siyasi davalarda adalet dağıtmaktan daha çok, korku salan, cezalandıran, herkesin çekindiği, güvenmediği bir kuruma dönüştüğü izleniminin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu hepimiz üzülerek izliyoruz.

Bilinmelidir ki, bugün anayasal hakkımızı ısrarla ve azimle savunma konusunda ihmal ve çekingenlik gösterirsek, yarın hak sahibi bir yurttaş olmaktan çıkıp, biat etmekle yükümlü modern köleler oluruz.

Bu nedenlerle, milletin oylarıyla seçilen diğer milletvekilleri gibi Can Atalay’ın da derhal serbest kalması hukukun, anayasanın ve adaletin gereğidir.

Başta üyesi olduğu TBMM ve ayrımsız bütün milletvekillerini, siyasi partileri, Türkiye Barolar Birliğini, barolarımızı, hukuk kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları örgütlerini, tek tek bütün yurttaşlarımızı anayasanın, hukukun ve haklarımızın etkin bir bekçisi olmaya, görevli yargı merciinin görevini yerine getirmesi için herkesi meşru, hukuki ve demokratik yollardan sesini çıkarmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.

Hukukun ve anayasanın gereği yapılsın istiyoruz!

Halkın iradesine saygı istiyoruz!

Adalet ve Özgürlük istiyoruz!

Kaynak: Gerçek Gündem