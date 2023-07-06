Mansur Yavaş, üniversitelilerle buluştu: Karar verici siz olun

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Başkent Gençlik Meclisi’nin birlikte düzenlediği kahvaltı programında gençlerle bir araya geldi.

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nda Başkentli öğrencilere hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye’de düzenlenen programda Mansur Yavaş’a, Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz eşlik etti.

Ankara’daki 21 üniversitenin 196 öğrenci kulübünden gençler, sorun ve taleplerinin yanı sıra yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci kulüpleri ile belediye arasında yapılabilecek iş birliklerini Yavaş’a iletti.

Program boyunca gençlerin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinleyerek not alan Yavaş, ortak akıl ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı ve şunları kaydetti:

“Gençler hayatlarını, öğrencilik dönemlerini Ankara’da yaşarken kendi sorunlarına sahip çıkıyorlar. Bir kamu yöneticisi, halktan aldığı bütçeyi harcarken hem şeffaf olmalı hem de nereye ne kadar harcıyor, bunun hesabını vermeli. ‘Başkent Gençlik Meclisi, sadece okuyan öğrencilerin değil, okumayan gençlerin de problemlerini çözmeye çalışıyor. Bizim göremediklerimizi görüyor. Tespit edemediklerimizi tespit edip bize önerilerde bulunuyor. Bizim göremediklerimizi gençlerin gözünden görmenizi ve bunları bize sunmanızı istiyoruz. Karar verici sizler olun, uygulayıcı biz olalım istiyoruz. Doğru işler yapmamız lazım. Kaynakları, insanlarına sağlığını ilgilendiren şeyler başta olmak üzere bu tür yerlerde harcamamız gerekiyor diye düşünüyorum.”

Kaynak: ANKA