Saraçhane'deki kazı çalışmasında 3 mezar steli parçası bulundu

Fatih'teki Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda yürütülen kazı çalışmasında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 3 mezar steli parçası gün yüzüne çıkarıldı.

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Saraçhane'deki kazı çalışmasında 3 mezar steli parçası bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kazı çalışmasının yapıldığı alanda, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un çok önemli bir tarih kenti olduğunu dile getiren Polat, arkeoloji çalışmalarının, kentin tarihsel değerini, dünya tarihindeki yerini gösterdiğini kaydetti.

Saraçhane Arkeoloji Parkı alanının kalıntılarının, Aziz Polyeuktos Kilisesi kalıntıları olduğuna işaret eden Polat, alanın etrafındaki yapılaşmanın ise Geç Roma dönemindeki bir saray yapılaşması olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

İBB'nin alanda 13 ay önce kazı çalışmalarına başladığını anlatan Polat, şöyle konuştu:

"İlk önce alanı baskılayan kötü uygulamaları kaldırdık ve kazıya başladık. Ardından birbirinden farklı arkeolojik buluntular, tarihi eserler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bizi heyecanlandıran İstanbul gibi bir kentte, toprağın bir metre altındaki mesafede nasıl tarih fışkırdığını insanlara göstererek kentin tarihsel kimliğini hem dünyaya hem de bugünkü yaşayanlara, İstanbullulara hatırlatmak, altını çizmektir."

Kazı çalışmasında dün bir sürprizle karşılaşıldığını aktaran Polat, "Kabartmalı, rölyefli üç mezar steline ulaşmış oldu kazı ekibimiz. Tabii bizim için bu buluntular son derece önemli" dedi.

Polat, İstanbul'un arkeoloji müzelerine çok özel bir seri kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle bir kadın figürünün yer aldığı stelde İstanbul'un kent tarihinde Geç Roma dönemi, 5'inci ile 3'üncü yüzyıl arasında tarihleyebileceğimiz bir eser grubu bulmuş olduk. Tabii tarihi buluntular, arkeolojik çalışmalar her zaman insanla anlamlı. Burada belki 1700, 1500 yıl önce bir mezar steli ya da birkaç hafta önceki çalışmalarda Pan heykeli, ondan önce Asklepios heykeli gibi buluntular bulduk. İstanbul'da bundan 1500 hatta 2000 yıl önce yaşayan insanların ürettiği kültür ürünlerine ve duygularına erişmiş oluyoruz. Bu bizim için eşsiz bir haz, eşsiz bir keyif. Bunu kamuoyuyla paylaşmak da mutluluk veriyor."

Polat, alanın sağ tarafındaki asfalt ve benzeri alanları kaldırarak Aziz Polyeuktos Kilisesi sınırının dışına çıkıp Roma Sarayı olarak adlandırılan bölüme geçeceklerini söyledi.

Bu eserlerin kazılar başlamadan önceki seviyenin 70 santimetre altında çıktığını ifade eden Polat, yaklaşık iki ay içerisinde alanın, açık müze ve arkeopark olarak düzenleneceğini ve kazılar devam ederken insanların deneyimine açılacağını belirtti.

Kaynak: AA

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