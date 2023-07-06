MİT’in operasyonla getirdiği Bozkır firar etti: “Günah keçisi seçildim yeni yargılamada her şeyi açıklayacağım"

Ankara’daki evinin önünde 18 Aralık 2002’de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine yönelik açılan davanın sanıklarından eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, “Soğan TIR’ları” dosyasında çıkan tutuklama kararı sonra kayıplara karıştı.

Cumhuriyet tarihinin en kritik faili meçhul cinayetlerinden, Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine yönelik açılan davada, 19 Mayıs’ta Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada çıkan kararla tutuklu sanık kalmadı.

TAHLİYE EDİLDİKTEN GÜNLER SONRA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Tahliye edilen isimlerden biri de cinayetin ‘kara kutusu’ olarak görülen Nuri Gökhan Bozkır’dı. Bozkır, 19 Mayıs’ta tahliye oldu ancak 27 Mayıs’ta, yargılandığı Soğan TIR’ları davasında, “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bozkır’ın tutuklanmasına karar verdi. Ancak firar eden Bozkır tutuklanamadı.

10 Haber’den Ersin Eroğlu’na konuşan Bozkır’ın avukatı Hacer Ural, Soğan TIR’larından verilen cezaya itiraz ettiklerini ve itirazlarının reddedildiğini belirtti. Dosyayı istinafa taşıyacaklarını da ekleyen Ural, Bozkır’ın tutuklama kararının ardından cezaevine girip girmediğini sorusuna ise “Bilmiyorum” diye yanıt verdi.

“GÜNAH KEÇİSİ SEÇİLDİM”

Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre, tutuklanmayıp firar eden Nuri Gökhan Bozkır, yakın çevresine “Ben günah keçisi seçildim, en üst seviyeden hiçbir indirim yapılmaksızın bana ceza verildi” dedi.

Bozkır ayrıca, birçok kez “haksız” yere hapis yattığını, bir üst mahkemeden bozma kararının çıkmasını tutuklu olarak bekleyemeyeceğini, kararın bozulması durumunda teslim olacağını yakın çevresine söyledi.

Eski asker Bozkır özetle çevresine, “Verilen cezayı hak etmiyorum. Yargıya güveniyorum kararım bozulduğunda yapılacak olan yeni yargılamada her şeyi açıklayacağım... Hakkımda verilen ceza kararı için yapılan yargılama da ben kendimi doğru dürüst savunmadım bile çünkü iade talepnamemde benim yalnızca Hablemitoğlu suikastı ile ilgili yargılamamın yapılabileceği, başkaca bir suçlamadan yargılamamın yapılamayacağı kararlaştırılmıştı ben de buna dair itirazda bulunmuştum” dedi.

Bozkır, Soğan TIR’ları davasında beraber yargılandığı eski üsteğmen Ahmet Yasin Güneş’e, indirim yapılarak 15 yıl hapis cezası verilmesine de tepki gösterdiği, adil yargılamanın yapılmadığını söylediği de yakın çevresinde konuşulanlar arasında.

Peki Soğan TIR’ları davası neydi? Bozkır neden Ahmet Yasin Güneş’ten bahsetti?

IŞİD’E GÖNDERİLEN PATLAYICI MADDELER

2015 yılının Eylül ayında, Şanlıurfa’da durdurulan bir TIR’ın dorsesinde, soğan çuvallarına gizlenmiş tonlarca patlayıcı madde ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, Mesut Doğanay’ın Trend Patlayıcı Madde Pazarlama adlı şirketine ait patlayıcı madde deposundan silah sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bozkır’ın liderliğindeki örgütün sevkiyatı gerçekleştirdiği ifade edildi. Bozkır hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan soruşturma açıldı. Silah gönderilen örgütün IŞİD olduğu belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI, ŞÜPHELİ BİR İSİM SANIK YAPILMADI

İddianamede, IŞİD’e silah sevkiyatı yapan örgütün başında olan Bozkır’ın kendisini MİT mensubu olarak tanıttığı belirtildi. Bozkır’ın liderliğini yaptığı suç örgütünde, emekli polis Mesut Doğanay, Arif İzzet Sarıtaş, Ahmet Yasin Güneş ve Mehmet Oktar ile birlikte yönetici pozisyonunda olduğu ifade edildi.

Bozkır, Doğanay, Sarıtaş ve Oktar hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan ceza istenirken, TSK’daki görevi 2017’de biten eski üsteğmen Ahmet Yasin Güneş, sevkiyatı yöneten kişilerden biri olmasına rağmen dosyada şüpheli yapılmadı. Davada yargılanan ve tutuklanan isimler Güneş hakkında neden işlem yapılmadığını sık sık sordu.

FETÖ DAVALARINDA GİZLİ TANIKLIK YAPTIĞINI ANLATTI

Aradan geçen 5 yılda ise Ahmet Yasin Güneş hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan iddianame hazırlandı. Güneş hakkında açılan davadan 4 ay sonra ise Bozkır, MİT tarafından yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

Bu süreçte Ahmet Yasin Güneş tutuksuz yargılanmaya devam etti. Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen Bozkır ise Hablemitoğlu cinayet davasında yargılanmaya başladı.

Hakkında dava açılan Güneş, 22 Kasım 2021’deki beyanında, AYM Üyesi İrfan Fidan’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu dönemde, kendisiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğini, FETÖ davasında gizli tanıklık yaptığını, Fidan’ın isteği üzerine Bozkır’ı takip ettiğini söyledi.

Soğan TIR’ları davasından günler önce, IŞİD’e silah göndermekten yargılanan Bozkır, Hablemitoğlu cinayeti davası duruşmasında hakkında tahliye kararı verildi. Bozkır tahliye olup Ankara’da ikamet etmeye devam ederken Soğan TIR’ları davasında mahkumiyet kararı çıktı.

GEREKÇELİ KARAR ÇIKTI: GİZLİ TANIKLIK, ‘MİT MENSUPLARI’ VE BİR SAVCI

Bozkır’ın, IŞİD’e silah gönderdiği tespit edilen suç örgütünün lideri olduğu ifade edildi ve 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir diğer sanık Ahmet Yasin Güneş de IŞİD’e silah gönderdiği ifade edilip hapisle cezalandırıldı. Ancak Güneş’in cezasına indirim yapıldı ve 15 yıl hapis cezası verildi.

IŞİD’e silah gönderdiği ifade edilen Bozkır tutuklanırken Güneş hakkında tutuklama talep edilmemesi dikkat çekiciydi. Gerekçeli kararda Güneş’in itiraf gibi beyanları mevcuttu.

Gerekçeli kararda, Güneş’in mahkemedeki savunmasında, MİT TIR’ları davasında gizli tanıklık yaptığını, MİT TIR’ları davasına bakan şimdiki AYM Üyesi İrfan Fidan ile sık sık irtibatta olduğuna dair ifadeleri yer aldı.

Güneş, gizli tanıklığının ifşa olduğunu, o dönemde Fidan’ın kendisine ulaştığını, kendisine Bozkır’ı sorduğunu, Bozkır’ı takip etmesi talimatı verildiğini belirtti. Güneş, Soğan TIR’ları davasındaki sanıkların birkaçını MİT mensubu olarak tanıdığını öne sürdü.

Gerekçeli kararda, IŞİD’e tonlarca soğan arasında patlayıcı madde sevk eden suç örgütünün içerisinde Güneş’in de yer aldığı Bozkır ile bir araya geldikleri, sevkiyatları koordineli bir şekilde yaptıkları ifade edildi.

Kararda yer alan bir tanık beyanında da “Bana sormuş olduğunuz ve göstermiş olduğunuz Nuri Gökhan Bozkır ve Ahmet Yasin Güneş'i tanırım. Ahmet Yasin Güneş daha önceki ifadelerimde de ifade ettiğim gibi iddianameye konu işin planlayıcısı ve finansörüdür. Ben kovuşturma aşamasındaki ifadelerimde bu konuyla ilgili ifadelerimde beyanda bulunmuştum” ifadeleri yer aldı.

Ancak Bozkır hakkında tutuklama kararı verildi, Güneş’e ise 15 yıl cezaya rağmen dokunulmadı, üstelik Türkiye’nin gündemine oturan MİT TIR’ları davasında IŞİD’e silah gönderen birinin gizli tanık yapıldığına dair ifadeler ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem