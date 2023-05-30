Reina saldırısında sınır dışı edilmişti: IŞİD üyesi Türkiye'de yakalandı

Denizli’de 25 Mayıs 2023 tarihinde gelen ihbar üzerine ekipler bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada IŞİD üyesi olduğu belirlenen A.A. (32) adındaki bir şüpheli yakalandı.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, 2017 yılında Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine 79 kişinin ise yaralanmasına ilişiklin düzenlenen operasyonda yakalandığı, ardından da sınır dışı edildiği ve sonrasında da sahte pasaportla Türkiye’ye geri geldiği ortaya çıktı.

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA