CHP’de ilk yarış Meclis’te! Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri kimler olacak?

GERÇEK GÜNDEM - 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde beklediği sonucu alamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir yandan kurultay gündemi ile meşgul olsa da gözler öncelikli olarak TBMM Grup Yönetimi Seçimlerine çevrildi.

Geçtiğimiz yıl Grup Başkanı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez milletvekili olmadığı için grup başkanı milletvekillerinden biri olacak.

Burada en çok öne çıkan isim Özgür Özel.

Geçtiğimiz dönem Engin Özkoç ve Engin Altay ile birlikte grup başkanvekilliği görevinde bulunan Manisa milletvekilinin bu görev için talip ve görünen güçlü bir rakibi de bulunmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması halinde kabinede görev alacağı düşünülen eski Sakarya milletvekili Engin Özkoç 14 Mayıs seçimlerinde aday olmadığı için bu dönem Meclis’te yer almıyor. Kulislerde diğer grup başkan başkanvekili Engin Altay’ın bu dönem görev talebi olmadığı konuşuluyor.

15 yıldır ilk kez tüm Meclis Grup Başkan Vekillerini yenileyecek CHP’de halihazırda on aday bulunuyor.

İstanbul milletvekili Zeynel Emre, İzmir milletvekili Murat Bakan, Ankara milletvekili Murat Emir, Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Aydın milletvekili Bülent Tezcan, Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu, Afonkarahisar milletvekili Burcu Köksal ile İstanbul milletvekili Gökhan Günaydın’ın adaylık ile ilgili talepleri bulunuyor.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu seçimlerde tarafsız kalacağı mesajını milletvekillerine iletmiş durumda.

Kulislerde Zeynel Emre ve Gökhan Günaydın’ın yeni dönemde daha avantajlı isimler olduğu konuşuluyor. Mahmut Tanal ve Burcu Köksal dışında adaylık için ismi geçen tüm milletvekilleri Parti Meclisi üyesi. Bu isimlerden Grup Başkan Vekili seçilenlerin Parti Meclisi üyelikleri düşecek.

Milletvekilleri 2 Haziran 2023’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin edecek, bir gün sonra 3 Haziran’da da CHP Grup Yönetimi Seçimleri yapılacak.

Adaylardan birinin CHP Grup Başkan Vekili seçilebilmesi için salt çoğunluğu sağlaması gerekiyor. 14 Mayıs’ta CHP listelerinden 169 milletvekili seçildi. Bunlardan en az 38’inin partiden ayrılarak DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat partilere geçmesi bekleniyor. Geri kalan 131 ya da 132 vekilinin salt çoğunluğu ise 66 ya da 67 milletvekilinin oyuna tekabül edecek. Adaylardan üçü salt çoğunluğu sağlayana kadar oylamalara devam edilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem