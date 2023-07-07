Seçim döneminde sokaklarda çalışan Saadet Partili kadın, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partili yurttaş ile telefonda, görüntülü olarak görüştü. Yurttaşı, Kılıçdaroğlu görüştüren CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Saadet Partili Halime teyzeyi hatırlarsınız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini dağıtması ile gündeme gelmişti. Kendisi evinde ziyaret edip, elini öptüm. Halime teyze, genel başkanımızla da kısa bir sohbet gerçekleştirdi” açıklamasını yaptı.

Demir, Kılıçdaroğlu ile yurttaş arasındaki görüşmenin görüntülerini sosyal medya hesabında; “Saadet Partili Halime teyzeyi hatırlarsınız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini dağıtması ile gündeme gelmişti. Kendisi evinde ziyaret edip, elini öptüm. Halime teyze, genel başkanımızla da kısa bir sohbet gerçekleştirdi” notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu ile yurttaş Halime’nin diyalogu şöyle oldu:

“Halime: Başkanım selamın aleyküm.

Kılıçdaroğlu: Aleykümselam.

Halime: Nasılsın iyi misin? Geçmiş bayramın mübarek olsun.

Kılıçdaroğlu: Sağ ol. Çok çok teşekkür ederim.

Halime: Ben teşekkür ederim. Seni çok takdir ediyorum.

Kılıçdaroğlu: Çok çok teşekkür ediyorum.

Halime: Hanımın nasıl iyi mi?

Kılıçdaroğlu: Hanım da iyi çocuklar da iyi.

Halime: Çok selamımı söyle. Küçükler ellerinden öpüyorlar.

Kılıçdaroğlu: Ben de onların gözlerinden öpüyorum.

Halime: Ziyaretine geleceğim inşallah başkanım.

Kılıçdaroğlu: Gel bir çay, kahve içelim, dertleşelim.”