Terkoğlu: Yapay zekaya Hatay seçimini sorsak, herhalde bu videoyla yanıt verirdi

Gazeteci Barış Terkoğlu, Lütfü Savaş'ın tepkilere rağmen bir kez daha Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesine giden süreci özetleyen bir video paylaştı: "Yapay zekaya sorsak, herhalde bu videoyla cevap verirdi"

Son Güncelleme:

Depremde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi ve akabinde geri çekilmesi yönündeki çağrılarla yaşanan belirsizlik ortamı, bugün itibariyle son buldu.

Ana muhalefet partisi, Genel Başkan Özgür Özel'in son olarak dün "Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor" şeklindeki ifadesine rağmen Savaş'ın adaylığında karar kıldı.

Kararın bu demecin üzerinden bir gün bile geçmeden gelmesi dikkati çekti. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında süreci özetleyen esprili bir video paylaştı.

Gazeteci, paylaşımına "Akla en iyi ilaç hafızadır. Yapay zekaya Hatay seçimini sorsak, herhalde bu videoyla yanıt verirdi" notunu düştü.

Etiketler
Lütfü Savaş Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi Zeytin ağaçlarını yerinden söken devasa hortum cep telefonuyla görüntülendi
Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 1 ölü, 18 yaralı
Osmaniyeli anne: Çocuğumu doyurmak için şekerli su veriyorum, ilacını alamıyorum Osmaniyeli anne: Çocuğumu doyurmak için şekerli su veriyorum, ilacını alamıyorum
Dilan Polat ve Sıla Doğu suçlamaları reddetti: "Masumuz" Dilan Polat ve Sıla Doğu suçlamaları reddetti: "Masumuz"
Birçok yakınını bombardımanda kaybeden Filistinli Halil Majdalawi yaşadıklarını anlattı Birçok yakınını bombardımanda kaybeden Filistinli Halil Majdalawi yaşadıklarını anlattı
Antakya'da köylülerinin arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girdi! Antakya'da köylülerinin arazilerine jandarma eşliğinde iş makinaları girdi!
İmam Halil Konakcı: Hilafetin geri gelmesi için çalışacağız İmam Halil Konakcı: Hilafetin geri gelmesi için çalışacağız
Aykut Elmas'tan 'gece gelen zam' göndermeli skeç Aykut Elmas'tan 'gece gelen zam' göndermeli skeç
Bitlis'te şimşeklerin geceyi gündüze çevirmesi anbean kameralara yansıdı Bitlis'te şimşeklerin geceyi gündüze çevirmesi anbean kameralara yansıdı
Sokak röportajında isyan etti: 'Doların 20 TL oluşunu mu, mahvolan gençliği mi kutladınız?' 'Doların 20 TL oluşunu mu, mahvolan gençliği mi kutladınız?'
İlginç diyalog: Emine Erdoğan, Rıdvan Dilmen'i böyle uzaklaştırdı İlginç diyalog: Emine Erdoğan, Rıdvan Dilmen'i böyle uzaklaştırdı
Kuzusuyla oy kullanmaya gitti Kuzusuyla oy kullanmaya gitti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor! Ankara'da şubat anketi: İYİ Parti'de yüzde 20 fire var, adaylar arası fark kapanıyor!
İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek' İslam Memiş, tarih verip duyurdu: 'Konut kredisi faizleri 1.20'ye düşecek'
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat
CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı kesinleşti: İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları
'Bayram ikramiyeleri artacak' dedi, emekli zammı için tarih verdi 'Bayram ikramiyeleri artacak' dedi, emekli zammı için tarih verdi