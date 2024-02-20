Terkoğlu: Yapay zekaya Hatay seçimini sorsak, herhalde bu videoyla yanıt verirdi

Depremde yaşanan yıkımın sorumlularından biri olarak görülen Lütfü Savaş'ın CHP tarafından yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi ve akabinde geri çekilmesi yönündeki çağrılarla yaşanan belirsizlik ortamı, bugün itibariyle son buldu.

Ana muhalefet partisi, Genel Başkan Özgür Özel'in son olarak dün "Elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor" şeklindeki ifadesine rağmen Savaş'ın adaylığında karar kıldı.

Kararın bu demecin üzerinden bir gün bile geçmeden gelmesi dikkati çekti. Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabında süreci özetleyen esprili bir video paylaştı.

Gazeteci, paylaşımına "Akla en iyi ilaç hafızadır. Yapay zekaya Hatay seçimini sorsak, herhalde bu videoyla yanıt verirdi" notunu düştü.