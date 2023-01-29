Habertürk'te ilginç anlar: Canlı yayındaki ses sosyal medyanın gündeminde

Habertürk'te Oya Çebi’nin sunduğu program esnasında gelen sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Habertürk yayınlarındaki meşhur ‘anlaşılamayan’ seslere bir yenisi daha eklendi. 

Oya Çebi’nin sunduğu Haftalık adlı programın bu bölümdeki canlı yayın konuğu Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Gamsız oldu.

Program esnasında ‘gizemli’ ses yeniden duyuldu. Açıklamalar yapıldığı sırada gelen gaz çıkarma sesi sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

 
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