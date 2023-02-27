Mehmet Akif Ersoy'un 'Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu' diyen AKP'li başkana yanıtı gündem oldu

AKP'li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Habertürk canlı yayınında "Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu" sözlerine gazeteci Mehmet Akif Ersoy tepki gösterdi. Ersoy, "Malatya’dan sonra Kahramanmaraş’ta da en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi galiba cenazelerini defnetmek" ifadelerini kullandı.