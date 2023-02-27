Mehmet Akif Ersoy'un 'Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu' diyen AKP'li başkana yanıtı gündem oldu

Habertürk canlı yayınına katılan Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün "Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu" sözlerine Mehmet Akif Ersoy'un yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

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AKP'li Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Habertürk canlı yayınında "Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu" sözlerine gazeteci Mehmet Akif Ersoy tepki gösterdi. Ersoy, "Malatya’dan sonra Kahramanmaraş’ta da en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi galiba cenazelerini defnetmek" ifadelerini kullandı. 

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