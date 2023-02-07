Habertürk, Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren vatandaşın sesini kesti

Habertürk, enkazın önünde bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı. Erdoğan'ın sözlerini eleştiren ve tepki gösteren bir depremzedenin sesi yayından alındı.

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GERÇEK GÜNDEM

Türkiye dün Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Gece yarısı meydana gelen büyük depremin ardından dün öğlen saatlerinde ikinci bir deprem daha yaşandı. İkinci büyük deprem bölgedeki durumu daha da zorlaştırdı. 

Bazı il ve ilçelerdeki vatandaşlar ekiplerin bölgelere geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ, SESİ KESİLDİ

Habertürk, deprem bölgesinde vatandaşlara mikrofon yöneltti. Bir depremzede, "Erdoğan diyor ki 'AFAD yetişti' nerede yetişti!" dedi. Erdoğan'a tepki gösteren vatandaşın sesi yayından alındı. Ardından yeniden mikrofon uzatılan vatandaş, "Bir dairede 12 kişi var. Kimse müdahale etmedi, yalan söylüyorlar. Akşam geldiler, resim çektiler, gittiler." dedi. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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