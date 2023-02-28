'Mansur Yavaş'ı görmedim diyen Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na belgeli yanıt

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentteki çalışmalarından bahseden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Kendisini görmedim. Gelmiş gitmiş diyorlar. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi. CHP'li Öztunç'tan belgeli yanıt geldi.

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'Mansur Yavaş'ı görmedim diyen Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na belgeli yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında AFAD koordinasyonuyla destek çalışmalarına gittiği Kahramanmaraş'taki durum hakkında konuştu. Kahramanmaraş'ta 408 personelleri olduğunu ve Hatay'da çalışmaya katılanların da daha sonra oraya gittiğini ifade eden Yavaş, su meseleleri başta olmak üzere yaptıkları desteklerden söz etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Habertürk'te katıldığı yayında "Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş gitmiş diyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıkları konusunda bilgi sahibi değilim" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un "ABB'ye büyük bir alan tahsis etmişsiniz, orada çalışmalarını yürütüyorlarmış" demesi üzerine Güngör, "Benim bir bilgim yok. Ben ABB Başkanı'nı görmedim. Nasıl bir çalışma yaptıklarını bilmiyorum. Sayın Mansur Yavaş Başkanımdan nezaket olarak bir geçmiş olsun beklerdim. Sayın Yavaş beni ne aradı ne de görüştük" ifadelerini de kullandı.

CHP'DEN BELGELİ YANIT

Göngör'e CHP'den yanıt CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi. Öztunç, iki adet belge paylaşarak, "Peki bunlar nedir Sayın Hayrettin Güngör. Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?" şeklinde yanıt verdi.

'Mansur Yavaş'ı görmedim diyen Kahramanmaraş Belediye Başkanı'na belgeli yanıt - Resim : 1

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